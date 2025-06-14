Иран повторно обстреливает Израиль: громко в Тель-Авиве и Иерусалиме

Иран ночью 14 июня повторно атаковал Израиль. Взрывы раздавались в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и местные СМИ.

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Какой была повторная атака Ирана по Израилю

После 1 часа Армия обороны Израиля сообщила, что обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Военные отметили, что системы ПВО работают над перехватом угрозы.

Просим население пройти в укрытие и оставаться там до отбоя. Выход из защищенного пространства разрешен только по четкому распоряжению,

– говорилось в сообщении.

Позже в ЦАХАЛ написали, что в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, направленных из Ирана. ВВС Израиля осуществляли операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы.

"Оборона не является герметичной, поэтому важно продолжать следовать указаниям Командования тыла", – отметили в Армии обороны Израиля.

О самой атаке уже стало известно после 01:25. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и нескольких других израильских городах.

В сети также начали распространять видео, как в небе идут воздушные бои, а иранские ракеты пытаются прорвать оборону страны.

Иран повторно атаковал Израиль ночью 14 июня: смотрите видео

По данным израильских СМИ, пожарным и спасателям сообщили о падении ракеты и повреждения здания в центре Тель-Авива. В сети также распространяют кадры, как иранские ракеты перехватывают в небе.

Иранские ракеты перехватывают в небе над Израилем: смотрите видео

Позже в ЦАХАЛ заявили, что за последний час из Ирана в сторону Израиля выпустили несколько десятков ракет. Некоторые из них перехватили. Сейчас поисково-спасательные службы работают в ряде населенных пунктов по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов.

Взрывы в Тель-Авиве ночью 14 июня: смотрите видео

После 01:40 ЦАХАЛ сообщил, что гражданские могут покидать укрытия, но нужно оставаться рядом с ними.