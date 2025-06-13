Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report и местные СМИ. Al Jazeera информирует, что взрывы до сих пор раздаются в Тель-Авиве.

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Что об этом известно

Согласно обнародованной информации, Иран пытается атаковать ядерный реактор в городе Димона, что в пустыне Негев. Также есть сообщения о проблемах с подачей света на всей территории страны.

Сообщается о перебоях с электроэнергией по всему Израилю,

– говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня иранские территории подверглись воздушной атаке со стороны израильской армии. В частности, в результате этого поражен "крупнейший объект обогащения ядерного урана". Он расположен в городе Натанз.

Впоследствии Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Фордо, где прозвучали два громких взрыва. Фордо расположен на северо-западе Ирана. Расстояние оттуда до Тегерана – около 150 километров.

Позже израильские ВВС нанесли удар по ядерному объекту вблизи города Исфаган, где происходил процесс реконверсии обогащенного урана, сообщил представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Эффи Дефрин.