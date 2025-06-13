Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report та місцеві ЗМІ. Al Jazeera інформує, що вибухи й досі лунають у Тель-Авіві.

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Що про це відомо

Згідно з оприлюдненою інформацією, Іран намагається атакувати ядерний реактор у місті Дімона, що у пустелі Негев. Також є повідомлення про проблеми з поданням світла на всій території країни.

Повідомляється про перебої з електроенергією по всьому Ізраїлю,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 червня іранські території зазнали повітряної атаки з боку ізраїльської армії. Зокрема, внаслідок цього уражено "найбільший об'єкт збагачення ядерного урану". Він розташований у місті Натанз.

Згодом Ізраїль завдав удару по іранському ядерному об'єкту у Фордо, де пролунали два гучні вибухи. Фордо розташовано на північному заході Ірану. Відстань звідти до Тегерану – близько 150 кілометрів.

Пізніше ізраїльські ВПС завдали удару по ядерному об'єкту поблизу міста Ісфаган, де відбувався процес реконверсії збагаченого урану, повідомив речник ЦАХАЛ, бригадний генерал Еффі Дефрін.