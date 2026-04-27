США получили новое предложение от Ирана об окончании войны: чем оно особенное
Тегеран предлагает сначала договориться об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады иранских портов, отложив переговоры по ядерной программе.
Иран передал США новое предложение по открытию Ормузского пролива и прекращению войны. А переговоры по ядерной программе Тегеран хочет отложить.
Об этом изданию Axios сообщили американский чиновник и два источника, знакомые с ситуацией.
Что предусматривает новое предложение Ирана?
Во время встреч в Исламабаде глава МИД Ирана Арагчи поднял идею отложить ядерный вопрос. Один из источников заявил, что Арагчи дал понять пакистанским, египетским, турецким и катарским посредникам: в иранском руководстве нет единства относительно ответа на требования США.
Вашингтон требует, чтобы Иран минимум на 10 лет прекратил обогащение урана и вывез свои запасы обогащенного урана из страны.
Новое предложение, передано США через пакистанских посредников, предусматривает сначала решение кризиса вокруг пролива и американской блокады.
В рамках этого перемирие будет продлено на длительное время или стороны договорятся о постоянном завершении войны. Согласно предложению, ядерные переговоры начнутся только позже – после открытия пролива и снятия блокады. Белый дом уже получил предложение, но неизвестно, готовы ли США его рассматривать.
Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс заявила Axios: "Это чувствительные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, Соединенные Штаты имеют сильные позиции и заключат только такую сделку, которая отвечает интересам американского народа и никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие".
Согласится ли Трамп на новое иранское предложение?
Дипломатический процесс зашел в тупик. Руководство Ирана разделено относительно того, на какие уступки по ядерному вопросу оно готово пойти.
Новое иранское предложение позволило бы обойти этот вопрос и быстрее достичь договоренностей.
Однако снятие блокады иранских портов и завершение войны лишило бы президента Дональда Трампа рычагов давления на будущих переговорах по ликвидации запасов обогащенного урана Ирана и отказа от ядерной программы – двух главных целей США.
В понедельник, 27 апреля, Трамп должен провести совещание в Ситуационной комнате Белого дома по Ирану с участием ключевых представителей по нацбезопасности и внешней политике.
По словам одного из источников, команда Трампа обсудит тупик в переговорах и возможные дальнейшие шаги.
В интервью Fox News в воскресенье Трамп дал понять, что хочет продолжать морскую блокаду, которая перекрывает экспорт иранской нефти, надеясь заставить Тегеран уступить в ближайшие недели.
Что предшествовало?
Кризис в переговорах между США и Ираном обострился на выходных после визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан, который завершился безрезультатно.
Белый дом ранее объявил, что спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с Арагчи в Исламабаде.
Впрочем, позже Трамп отменил эту поездку. Президент США заявил, что не имеет смысла тратить время на 18-часовой перелет и переговоры, которые не принесут конкретного результата. Политик подчеркнул, что США находятся в более сильной позиции чем Иран.
По словам Трампа, вскоре после отмены поездки Тегеран вскоре после отмены поездки передал новое мирное предложение, которое было лучше предыдущего, но все еще "недостаточным".