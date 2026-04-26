Они должны обсудить ход международных переговоров и вопрос прекращения огня. Об этом сообщает CNN.
Что известно о встрече Арагчи и Путина?
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ближайшее время отправится в Москву после короткого визита в Пакистан. По информации источников, поездка в Россию запланирована на понедельник.
В российской столице дипломат должен провести переговоры с Владимиром Путиным, а также другими представителями власти. Основной темой станет координация позиций по международным переговорам, ситуации с прекращением огня и связанных событий.
Перед визитом в Россию Арагчи проводит консультации с представителями Пакистана. Эти переговоры являются частью более широкой дипломатической активности Ирана в регионе. Ожидается, что результаты встреч в Пакистане также повлияют на повестку дня переговоров в Москве, в частности относительно вызовов безопасности и возможных дипломатических решений.
Визит Арагчи в Москву происходит на фоне сложной международной ситуации и длительных переговоров по безопасности. Иран и Россия остаются партнерами в ряде геополитических вопросов, поэтому консультации на высоком уровне могут повлиять на дальнейшее развитие событий.
Кто такой Арагчи?
Аббас Арагчи – один из самых опытных иранских дипломатов с почти 30-летним стажем. Он участвовал в ключевых международных переговорах, в частности по ядерной сделке 2015 года между Ираном, странами Запада, Россией и Китаем.
Арагчи получил образование в Великобритании и в течение многих лет входил в состав иранских делегаций на переговорах по ядерным вопросам. В 2024 году его назначили министром иностранных дел, поставив перед ним задачу добиться ослабления санкций.
Несмотря на значительный опыт, его деятельность иногда вызывает критику внутри страны, в частности из-за заявлений по чувствительным международным темам.
Что известно об отношениях Ирана и России?
По оценкам, война в Иране стала экономически выгодной для России, поскольку это привело к росту цен на нефть и ослаблению санкций. Однако кратковременная польза от этой войны не перекроет глобальных проблем России с экономикой и не поможет Кремлю победить Украину.
Европейские союзники как публично, так и в частных разговорах сообщают американским дипломатам, что Россия значительно больше помогает Ирану в войне, чем это готовы признавать в Вашингтоне.
Российские чиновники отреагировали на удары США и Израиля по Ирану традиционными заявлениями с осуждением. В то же время Кремль оказался не готовым активно поддерживать Тегеран во время боевых действий.
Отношения между Россией и Ираном полны недоверия, несмотря на публичное сближение; Россия слила разведданные Израиля во время конфликта. Москва является крупнейшим иностранным инвестором Ирана, вкладывая значительные средства в экономические проекты, но союз остается иллюзорным из-за взаимного недоверия. Недоверие и соперничество подрывают амбициозные планы и позиции России на Ближнем Востоке.