Об этом пишет обозреватель в колонке для The New York Times.

Как повлияет на Россию ослабление союзников?

Война в Иране существенно подняла цены на нефть до уровня, на котором они не находились несколько лет и ослабила санкции. Многие считают, что Россия вышла главным бенефициаром от войны Трампа. Но, если российская экономика переживает временный подъем, удары по Соединенным Штатам по Ирану разрушают иллюзию о большом игроке на геополитической арене, которую Путин пытается удержать.

Иран был союзником России на Ближнем Востоке, поставлял БпЛА и был маршрутом для обхода санкций. Также немало вреда Кремлю принесло вмешательство США в Венесуэлу и захват местного диктатора Николаса Мадуро. Как отмечают в издании, российские нефтяные компании вытесняют из "постмадуровской Венесуэлы". В январе войска США захватили российский танкер, который нарушил санкции в отношении отношений с Венесуэлой.

Падение режима Башара Асада в Сирии также ослабило Россию, лишив военных баз. Дональд Трамп делал заявления, в которых обещал ослабить режим на Кубе, что тоже может ослабить роль Кремля в мире.

Москва не могла никак повлиять на будущую судьбу Ирана или других своих союзников. Этот факт также должен был сильно ударить по Путину, который стремится восстановить глобальное влияние своей страны до уровня СССР.

Обратите внимание! Экс-сотрудники ЦРУ Глен Корн и Ральф Гофф в разговоре с 24 Каналом подтверждают это мнение и говорят, что страна, которая еще несколько лет назад позиционировала себя самой могущественной империей в мире сегодня не может уберечь собственную территорию от соседа, которого она планировала захватить за неделю. Также они напомнили, что Россия продает нефть и газ Китаю по низкой цене, ослабив собственные силы и становится его вассалом.

Преимуществом Путина была поддержка со стороны Трампа, который очень благосклонен к Москве. Президент России надеялся использовать свои теплые отношения с американским коллегой для победы над Украиной. Однако положение Путина, не является простым, потому что он понятия не имеет, что Трамп может сделать дальше.

Какие проблемы имеет Россия?

В NYT подчеркивают, что достижения России во время войны в Иране не компенсируют огромных затрат на вторжение в Украину. Недавно президент России призвал олигархов сделать добровольные взносы в бюджет. Это первый раз, когда Путин лично обратился к ним с просьбой поддержать государственные финансы, ослабленные войной. Однако, несмотря на деньги олигархов и уменьшение количества американских вооружений, идущих в Киев, война будет продолжать наносить огромный ущерб России.

По мнению New York Times, Украина наносит удары БпЛА по нефтяной инфраструктуре России, находит новых партнеров на Ближнем Востоке, усиливает сотрудничество в сфере технологий с ведущими странами. В то время Россия теряет свои ресурсы и влияние в мире.

Каждый день война продолжается, Россия отстает от конкуренции великих держав, которая будет доминировать в глобальной геополитике в ближайшие годы. России не нужны ресурсы для продолжения войны против Украины, ей нужны стимулы, чтобы положить этому конец,

– пишет Томас Грэм, сотрудник Совета по международным отношениям.

