Про це пише оглядач в колонці для The New York Times.

Дивіться також "Це кінець і Путіна, і Росії": які цікаві процеси запустились у Кремлі

Як вплине на Росію послаблення союзників?

Війна в Ірані суттєво підняла ціни на нафту до рівня, на якому вони не знаходились кілька років та послабила санкції. Багато хто вважає, що Росія вийшла головним бенефіціаром від війни Трампа. Але, якщо російська економіка переживає тимчасовий підйом, удари по Сполучених Штатів по Ірану руйнують ілюзію про великого гравця на геополітичній арені, яку Путін намагається втримати.

Іран був союзником Росії на Близькому Сході, постачав БпЛА та був маршрутом для обходу санкцій. Також чимало шкоди Кремлю принесло втручання США у Венесуелу та захоплення місцевого диктатора Ніколаса Мадуро. Як зазначають у виданні, російські нафтові компанії витісняють з "постмадуровської Венесуели". У січні війська США захопили російський танкер, який порушив санкції щодо відносин з Венесуелою.

Падіння режиму Башара Асада в Сирії також послабило Росію, позбавивши воєнних баз. Дональд Трамп робив заяви, в яких обіцяв послабити режим на Кубі, що теж може послабити роль Кремля у світі.

Москва не могла ніяк вплинути на майбутнє долі Ірану або інших своїх союзників. Цей факт також мав сильно вдарити по Путіну, який прагне відновити глобальний вплив своєї країни до рівня СРСР.

Зверніть увагу! Ексслужбовці ЦРУ Глен Корн і Ральф Гофф у розмові з 24 Каналом підтверджують цю думку і кажуть, що країна, яка ще кілька років тому позиціювала себе наймогутнішою імперією у світі сьогодні не може вберегти власну територію від сусіда, якого вона планувала захопити за тиждень. Також вони нагадали, що Росія продає нафту і газ Китаю за низькою ціною, послабивши власні сили та стає його васалом.

Перевагою Путіна була підтримка з боку Трампа, який дуже прихильний до Москви. Президент Росії сподівався використати свої теплі стосунки з американським колегою для перемоги над Україною. Проте становище Путіна, не є простим, тому що він поняття не має, що Трамп може зробити далі.

Які проблеми має Росія?

У NYT підкреслюють, що досягнення Росії під час війни в Ірані не компенсують величезних витрат на вторгнення в Україну. Нещодавно президент Росії закликав олігархів зробити добровільні внески до бюджету. Це перший раз, коли Путін особисто звернувся до них з проханням підтримати державні фінанси, послаблені війною. Проте, незважаючи на гроші олігархів та зменшення кількості американських озброєнь, що йдуть до Києва, війна продовжуватиме завдавати величезних збитків Росії.

На думку New York Times, Україна завдає ударів БпЛА по нафтовій інфраструктурі Росії, знаходить нових партнерів на Близькому Сході, посилює співпрацю у сфері технологій з провідними країнами. В той час Росія втрачає свої ресурси та вплив у світі.

Кожен день війна триває, Росія відстає від конкуренції великих держав, яка буде домінувати в глобальній геополітиці в найближчі роки. Росії не потрібні ресурси для продовження війни проти України, їй потрібні стимули, щоб покласти цьому край,

– пише Томас Грем, співробітник Ради з міжнародних відносин.

Що відомо про українські удари по Росії?