Так думку озвучили 24 Каналу ексслужбовці ЦРУ Глен Корн і Ральф Гофф, зазначивши, що Путін після провалу на початку війни, швидко дійшов висновку, якщо не зміг захопити Україну за кілька днів, то має розгромити її. Очільник Кремля вирішив, якщо виграє у війні проти України, то зможе пережити Захід, тому що Києву потрібна його підтримка для виживання.

До теми Заступник командувача ОК "Схід" сказав, як може закінчитись війна проти Росії

Що нині турбує Путіна?

Корн впевнений, що значна частина битви відбувається на Заході – у серцях і головах європейців та американців. Всі вони мають усвідомлювати, що потрібно продовжувати протистояти діям Путіна та дати йому зрозуміти, що він не переможе.

Він не більше стійкий, ніж ми (Захід – 24 Канал). Українці продемонстрували неймовірну стійкість, і нам теж треба проявити стійкість, показати, що ми не відступимо і не відмовимося від своїх цінностей, щоб він міг здобути перемогу,

– зауважив ветеран ЦРУ.

Володимир Путін, на думку Корна, зараз дуже стурбований. Він не з'являється у публічних місцях. Також в кремлівській верхівці панує тривога. Зокрема, секретар російського Радбезу Сергій Шойгу розкрив, що через масштабування виробництва українських дронів, наразі жоден регіон Росії вже не є безпечним.

"Це серйозне визнання від країни, яка ще кілька років тому позиціонувала себе наймогутнішою імперією у світі. А сьогодні її сусід, якого вона прагнула захопити впродовж тижня, тепер загрожує російській території", – пояснив Глен Корн.

Зверніть увагу! Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем зазначив, що Володимир Путін дуже боїться мирної угоди, якщо вона не матиме ознаки перемоги для нього. В іншому випадку всередині Росії можливі загрозливі для його влади процеси. У Кремлі бояться повернення військових з фронту після припинення війни. Вони можуть стати силою, що незадоволена чинною владою, і це може привести до болючих для Кремля зрушень в Росії.

Він відзначив, що росіяни мають усвідомити, що війну в Україні розпочав Путін, і йдеться про його его та нерозуміння історії і справедливості. І вони страждають через погане керівництво, а не через український народ, НАТО чи США. Саме російське керівництво підвело своє населення, затягло у чорну дірку, і це не відповідає його інтересам.

Як Росія втрачає свої позиції?

"Іронія полягає у тому, що Україна переживе Путіна, хоча він мріє жити вічно, як і багато диктаторів. У спробах знищення України він руйнує власну країну.

Народжуваність продовжує катастрофічно падати, економіка перегріта",

– наголосив Ральф Гофф.

Ветеран ЦРУ продовжив, що через зусилля Заходу та відмові від російської нафти та газу, Путін втратив величезні ринки Європи назавжди.

Росія продає нафту і газ Китаю за низькою ціною, послабив власні сили. Тому Пекін є беззаперечним переможцем, адже Росія стає його васалом,

– зауважив Гофф.

Проте Україна, за його словами, має вистояти, і Захід зобов'язаний її підтримувати, щоб забезпечити, щоб вона – вільна та демократична країна – існувала, коли Путіна вже не буде.

Що відбувається в Росії?