Таку думку 24 Каналу висловив герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, зауваживши, що нам потрібно змусити ворога закінчити війну. Як мінімум, Україна прагне деокупувати частину областей.

Як може закінчитись війна проти Росії?

За словами заступника командувача ОК "Схід", рано чи пізно російський диктатор перестане бути при владі, а Росія розвалиться. Однак це – просто питання часу. Це також мрія, до якої він сподівається дожити.

Для мене найреальнішим і умовним закінченням повномасштабного вторгнення буде перехід до оборони в режимі ООС, як це було. Це те, що я бачу,

– наголосив він.

Довідка. ООС – це Операція Об'єднаних Сил. Тобто комплекс військових заходів, які проводили українські військові з 2018 до 2022 року. Фактично мовиться про заморожену лінію фронту.

На думку Сухаревського, щоб реалізувати такий сценарій, потрібно комплекс політично-економічних і воєнних важелів впливу. Чесне завершення війни для України полягатиме в тому, що саме наша країна змусить ворога відмовитись від своїх планів, вивести війська і перейти до справедливого регулювання цього конфлікту.

Гідним буде повернення, як мінімум, Херсонської і Запорізької областей. Для мене це вже буде досить гідний результат. Про Донецьку, про Луганську – це також мрія. Однак вона трішки далекосяжніша, ніж ці,

– сказав він.

Зауважте! Раніше професор американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас припустив, що Україна могла б розглянути відхід з Донецької області для завершення війни. Для цього потрібні були б чіткі гарантії безпеки, які включають персонал НАТО всередині країни та нагляд за повітряними операціями поблизу України.

Заступник командувача ОК "Схід" додав, що в момент, коли ми почуємо фразу про те, що починають приймати пункти про демобілізацію особового складу, і наші хлопці і дівчата зможуть повертатися додому, він зможе впевнено сказати, що ми вистояли і витримали цей виклик.

