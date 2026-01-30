Професор американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас озвучив 24 Каналу думку, що у короткостроковій перспективі Росія не зупиниться. Ворог продовжить свою агресію проти України.

"На мою думку, у короткостроковій перспективі Росія не зупиниться. Поки вони мають ракети або дрони, то продовжуватимуть їх запускати. Поки зможуть кидати людей на передову, і росіяни це підтримуватимуть, вони це робитимуть. Вони брехатимуть про кількість захоплених територій, щоб виправдати це, не розкриють своєму народу, наскільки страждає Росія. Тому вони продовжуватимуть наступати", – сказав він.

Який сценарій найбільш реальний?

Скотт Лукас зазначив, що теоретично є сценарій, що Україна здається. Росія постійно вбиває мирних мешканців через атаки, намагаючись знищити енергетику, знеструмити, зламати волю українського народу. Однак українці не здадуться у будь-якому випадку.

Для вас це екзистенційна війна. Якщо Росія програє, все одно існуватиме. Якщо ви здастеся, Україна не буде такою, якою ви її знаєте. Можливо, у вас все ще буде частина країни, але ви втратите частину своєї нації, частину того, що означало відновлення незалежності у 1991 році. Я не думаю, що ви здаєтеся,

– підкреслив він.

Є сценарій врегулювання. Однак щодо мирної угоди є багато питань. Зокрема, Україні потрібна відбудова. Росіяни не захочуть платити за це. Американці хочуть отримати прибуток, тому їхній інтерес – не відновлення України. Друге – питання Запорізької АЕС. Третє – ситуація у Донецькій області. Адже Росія не відмовиться від ідеї захопити її повністю, а Україна не буде віддавати ворогу свою територію. Тому потрібні дієві гарантії безпеки.

На мою думку, лише один сценарій може бути прийнятним. Я хочу, щоб українці подумали, попри те, наскільки боляче було б віддати Донецьку область та стратегічно ризиковано, якщо її фактично розглядатимуть як члена НАТО. Я маю на увазі чіткі гарантії безпеки, еквівалентні п'ятій статті, які включають персонал Альянсу всередині країни та нагляд за повітряними операціями поблизу України,

– вважає аналітик.

За його словами, відправною точкою, ймовірно, буде сценарій, схожий на Західну та Східну Німеччину під час Холодної війни. Радянський Союз контролював східну частину. Однак Східна Німеччина економічно не розвивалася так успішно, як Західна, яка стала однією з провідних держав Європи, членом НАТО.

Чи погодяться українці, а не лише уряд, на короткостроковий поділ їхньої країни за таким сценарієм, щоб хоча б велика частина країни нарешті отримала політичну, економічну та військову безпеку та прогрес? Не мені варто відповідати на це питання. Відповідати слід українцям,

– додав професор.

Про які три сценарії мовиться?