Профессор американских студий Института Клинтона Скотт Лукас озвучил 24 Каналу мнение, что в краткосрочной перспективе Россия не остановится. Враг продолжит свою агрессию против Украины.

"По моему мнению, в краткосрочной перспективе Россия не остановится. Пока они имеют ракеты или дроны, то будут продолжать их запускать. Пока смогут бросать людей на передовую, и россияне это будут поддерживать, они это будут делать. Они будут врать о количестве захваченных территорий, чтобы оправдать это, не раскроют своему народу, насколько страдает Россия. Поэтому они будут продолжать наступать", – сказал он.

Какой сценарий наиболее реален?

Скотт Лукас отметил, что теоретически есть сценарий, что Украина сдается. Россия постоянно убивает мирных жителей из-за атак, пытаясь уничтожить энергетику, обесточить, сломать волю украинского народа. Однако украинцы не сдадутся в любом случае.

Для вас это экзистенциальная война. Если Россия проиграет, все равно будет существовать. Если вы сдадитесь, Украина не будет такой, какой вы ее знаете. Возможно, у вас все еще будет часть страны, но вы потеряете часть своей нации, часть того, что означало восстановление независимости в 1991 году. Я не думаю, что вы сдаетесь,

– подчеркнул он.

Есть сценарий урегулирования. Однако по мирному соглашению есть много вопросов. В частности, Украине нужно восстановление. Россияне не захотят платить за это. Американцы хотят получить прибыль, поэтому их интерес – не восстановление Украины. Второе – вопрос Запорожской АЭС. Третье – ситуация в Донецкой области. Ведь Россия не откажется от идеи захватить ее полностью, а Украина не будет отдавать врагу свою территорию. Поэтому нужны действенные гарантии безопасности.

По моему мнению, только один сценарий может быть приемлемым. Я хочу, чтобы украинцы подумали, несмотря на то, насколько больно было бы отдать Донецкую область и стратегически рискованно, если ее фактически будут рассматривать как члена НАТО. Я имею в виду четкие гарантии безопасности, эквивалентные пятой статье, которые включают персонал Альянса внутри страны и надзор за воздушными операциями вблизи Украины,

– считает аналитик.

По его словам, отправной точкой, вероятно, будет сценарий, похожий на Западную и Восточную Германию во время Холодной войны. Советский Союз контролировал восточную часть. Однако Восточная Германия экономически не развивалась так успешно, как Западная, которая стала одним из ведущих государств Европы, членом НАТО.

Согласятся ли украинцы, а не только правительство, на краткосрочный раздел их страны по такому сценарию, чтобы хотя бы большая часть страны наконец получила политическую, экономическую и военную безопасность и прогресс? Не мне стоит отвечать на этот вопрос. Отвечать следует украинцам,

– добавил профессор.

