Пока переговоры о завершении войны продолжаются – Россия продолжает терроризировать украинское население. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Смотрите также "Захватили", даже не дойдя: Россия снова врет о "победах" на Харьковщине

Какие три сценария для войны России с Украиной возможны в 2026 году?

По данным американских чиновников на которых ссылается СМИ, трехсторонние переговоры Украины, России и США в Абу-Даби, где посредником выступал Вашингтон, прошли "оптимистично, конструктивно и позитивно". Делегации якобы демонстрировали "взаимное уважение и хорошую химию". Следующие встречи запланированы на воскресенье, 1 февраля. Однако, Россия продолжает удары по украинской энергетике, оставляя население без света и тепла.

WSJ выделяет три возможных сценария развития конфликта.

Война на истощение

Война продолжается и 2026 год может стать пятым годом длительной войны, где переговоры будут ходить по кругу. По оценкам США, Россия может заключить мир только после того, как Украина уступит часть Донбасса. Однако, эксперты, которых привлекали СМИ предупреждают, что это создаст для Украины риск, поскольку передача территорий может дать Москве платформу для новых атак

Украина под давлением истощения

Наибольшую угрозу для Киева представляет истощение ресурсов армии. Длительные бои на Донбассе замедляют наступление России, но в то же время истощают украинских военных. В этом случае страна может быть вынуждена согласиться на сложный компромисс: территориальные уступки и ограниченные гарантии безопасности от США.

Россия исчерпывается экономически

Российская экономика находится в стагнации: низкие цены на нефть, удары по энергетической инфраструктуре и западные санкции сдерживают Кремль. Хотя Путин пока не проявляет признаков серьезной тревоги, усиление санкций и международного давления может ускорить поиск компромисса.

Как отмечает WSJ, для Украины и России ключевым является создание "худшей альтернативы", которая заставит обе стороны серьезно относиться к мирным договоренностям. Пока же конфликт остается длительной, изнурительной войной, и достижение мира в 2026 году представляется сложной задачей.

Что известно о мирных переговорах о завершении войны?