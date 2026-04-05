Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем озвучив 24 Каналу думку, що Путін панічно боїться мирної угоди, якщо вона не означатиме його перемогу, тому що після закінчення війни будуть ризики його режиму.

Чому Путін боїться закінчення війни?

Філіп Інгрем зазначив, що Володимир Зеленський запропонував мирний план або принаймні шлях до нього. Під час розвитку переговорів президент України на кожному етапі пропонував все більші поступки, коли цього вимагав Дональд Трамп. Але важливо, що Київ не зраджував національні інтереси.

Водночас Володимир Путін не пішов на компроміс та навіть збільшив свої вимоги. Російський диктатор вважає, що контролює ситуацію. Тому він не хоче вести переговори.

Путін розуміє, що йому кінець, якщо він не повернеться з перемогою, без плану реінтеграції в суспільство величезної кількості людей, яких він втягнув в армію, без плану з виведення російської економіки з воєнного режиму. Імовірно, кінець буде дуже жорстоким. Такого плану в нього немає. Тому припинення війни не в інтересах Путіна. Йому вигідно це продовжувати,

– пояснив полковник.

За його словами, поки очільник Кремля може продовжувати грати з Дональдом Трампом, затягувати всі процеси в міжнародному суспільстві, то відчуває, що зберігає контроль.

Думаю, Путін панічно боїться мирної угоди, якщо вона не буде означати його перемогу. Тому що він розуміє, що якщо війна закінчиться, то виникне загроза його становищу та системі влади,

– сказав Філіп Інгрем.

Путін та його оточення бояться повернення військових із фронту, які можуть створити проблеми їхньому режиму. Тому їм вигідно тримати їх на війні. Крім того, вони дуже багато заробляють, поки тривають бойові дії.

