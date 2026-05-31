За даними моніторів, ймовірність масованого комбінованого удару у ніч проти 31 травня зберігається на середньому рівні.

22:12, 31 травня

За даними моніторів, в акваторії Чорного моря близько 25 БпЛА. Ймовірно, вони спробують атакувати Одеський район.

Близько 15 БпЛА перебувають на Харківщині;

5 БпЛА рухаються повз Чернігівщину/Київщину, курсом на Житомирщину, і ймовірно далі на Рівненщину.

22:02, 31 травня

БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

21:36, 31 травня

Харківщина:

  • БпЛА на північному сході області, курс – південний,
  • БпЛА на сході області, курс – західний, південний.
21:21, 31 травня

Сумщина: БпЛА на/повз Дубов'язівку зі сходу.

21:15, 31 травня

Реактивні БпЛА на північному заході Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю західним курсом.