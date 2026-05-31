За даними моніторів, ймовірність масованого комбінованого удару у ніч проти 31 травня зберігається на середньому рівні.
За даними моніторів, в акваторії Чорного моря близько 25 БпЛА. Ймовірно, вони спробують атакувати Одеський район. БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня. Харківщина: Сумщина: БпЛА на/повз Дубов'язівку зі сходу. Реактивні БпЛА на північному заході Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю західним курсом.
Близько 15 БпЛА перебувають на Харківщині;
5 БпЛА рухаються повз Чернігівщину/Київщину, курсом на Житомирщину, і ймовірно далі на Рівненщину.
