Текст приветствия он опубликовал на сайте Госдепартамента.
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Что сказал Рубио?
Марко Рубио поздравил народ России от имени Соединенных Штатов Америки.
Госсекретарь отметил, что США, как и прежде, заинтересованы в мирном урегулировании российско-украинской войны. Он выразил надежду, что американо-российские отношения станут более конструктивными.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Также Рубио пожелал более процветающего будущего для российского народа. Однако он заявил, что предпосылкой для этого должен стать прочный мир.
Другие заявления Марко Рубио
Недавно госсекретарь назвал вторжение России в Украину стратегической ошибкой. По его словам, никто в мире больше не сомневается в том, что Москва не сможет достичь поставленных целей в войне. Политик добавил, что даже сами россияне осознают, что им никогда не получить желаемого.
Также Рубио заявил, что впервые в истории количество погибших с российской стороны превысило количество раненых. Он подчеркнул, что украинцы воюют не только отважно, но и эффективно.