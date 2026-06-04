Соответствующие данные глава Госдепа США привел во время слушаний в Сенате.

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Что известно о потерях оккупантов?

Ссылаясь на информацию Министерства войны США, Рубио отметил, что страна-агрессор потеряла погибшими военных больше, чем раненых.

Украинцы не только отважно воюют – они воюют эффективно,

– подчеркнул Рубио.

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Кстати, буквально накануне, 3 июня, генсек НАТО Марк Рютте заметил, что российское руководство скрывает настоящие данные о потерях собственной армии.

Он эмоционально обратился в адрес молодых солдат страны-агрессора: "Вас обманывают. Вас отправляют на войну, где вы рискуете погибнуть за политические амбиции Кремля. Даже если вас ранят, вас оставят умирать в грязи, пока вы не умрете".

Рубио также предположил, что при нынешней ситуации на фронте Россия может не достичь своих целей военным путем. В то же время госсекретарь отметил, что, по мнению США, завершение войны возможно только через переговоры.

По его словам, Соединенные Штаты стремятся понять, существует ли реальный путь к мирному урегулированию, однако пока позиции сторон остаются слишком далекими для быстрого достижения договоренностей.

Какие последние новости об ударах СОУ по оккупантам?

3 июня стал продуктивным днем в работе украинских беспилотников. Дроны посетили открытие международного экономического форума в Санкт-Петербурге – там под ударом оказался нефтяной терминал.

Значительный ущерб наделали БпЛА и на Кронштадтской военно-морской базе. Под ударом оказался российский корвет "Бойкий", причастный к "теневому" флоту России. На нем вспыхнул пожар.

Горел и важный для военной машины Кремля завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области. На предприятии производят элементы для ракет.

Под ударом оказался также военный аэродром "Саки" на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, украинские бойцы атаковали ряд объектов противника в тылу врага на фронте.