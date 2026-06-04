Відповідні дані очільник Держдепу США навів під час слухань у Сенаті.

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Що відомо про втрати окупантів?

Посилаючись на інформацію Міністерства війни США, Рубіо зазначив, що країна-агресорка втратила загиблими військових більше, аніж поранених.

Українці не лише відважно воюють – вони воюють ефективно,

– підкреслив Рубіо.

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До речі, буквально напередодні, 3 червня, генсек НАТО Марк Рютте зауважив, що російське керівництво приховує справжні дані про втрати власної армії.

Він емоційно звернувся на адресу молодих солдатів країни-агресорки: "Вас дурять. Вас відправляють на війну, де ви ризикуєте загинути за політичні амбіції Кремля. Навіть якщо вас поранять, вас лишать помирати у багнюці, поки ви не помрете".

Рубіо також припустив, що за нинішньої ситуації на фронті Росія може не досягти своїх цілей військовим шляхом. Водночас держсекретар наголосив, що, на думку США, завершення війни можливе лише через переговори.

За його словами, Сполучені Штати прагнуть зрозуміти, чи існує реальний шлях до мирного врегулювання, однак наразі позиції сторін залишаються надто далекими для швидкого досягнення домовленостей.

Які останні новини про удари СОУ по окупантах?

3 червня став продуктивним днем у роботі українських безпілотників. Дрони завітали на відкриття міжнародного економічного форуму до Санкт-Петербурга – там під ударом опинився нафтовий термінал.

Значної шкоди наробили БпЛА й на Кронштадтській військово-морській базі. Під ударом опинився російський корвет "Бойкий", причетний до "тіньового" флоту Росії. На ньому спалахнула пожежа.

Палав і важливий для воєнної машини Кремля завод "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області. На підприємстві виробляють елементи для ракет.

Під ударом опинився також військовий аеродром "Саки" на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, українські бійці атакували низку об'єктів противника в тилу ворога на фронті.