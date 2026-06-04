Знову серйозний мінус у живій силі та техніці: втрати Росії станом на 4 червня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилися уже приблизно на 1 369 340 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії?
За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році станом на 4 червня 2026 становлять:
- особового складу – близько 1 369 340 (+1 300) осіб;
- танків – 11 978 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 676 (+3);
- артилерійських систем – 43 247 (+75);
- РСЗВ – 1 830 (+4);
- засобів ППО – 1 403 (+0);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2 111);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396);
- спеціальної техніки – 4 248 (+3);
- крилатих ракет – 4 733 (+0).
Втрати ворога на 4 червня / Інфографіка Генштабу
Останні втрати Росії
У вівторок, 2 червня, та в ніч на 3 червня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці важливих об'єктів російських окупантів. Там фіксували пожежі та руйнування.
Зокрема, військові атакували нафтовий термінал "Санкт-Петербург", що в Ленінградській області Росії. У мережі вже показали супутникові фото наслідків.
Сили оборони уразили кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Під ударом опинився ракетний корвет "Бойкий".
Також били ЗСУ по підприємству з виробництва складових частин високоточного озброєння "Мічурінський завод Прогресс", що в Тамбовській області.
Окрім того, вдалося уразити радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму.