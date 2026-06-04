Знову серйозний мінус у живій силі та техніці: втрати Росії станом на 4 червня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилися уже приблизно на 1 369 340 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році станом на 4 червня 2026 становлять:

особового складу – близько 1 369 340 (+1 300) осіб;

танків – 11 978 (+4);

бойових броньованих машин – 24 676 (+3);

артилерійських систем – 43 247 (+75);

РСЗВ – 1 830 (+4);

засобів ППО – 1 403 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2 111);

наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396);

спеціальної техніки – 4 248 (+3);

крилатих ракет – 4 733 (+0).

Втрати ворога на 4 червня / Інфографіка Генштабу

Останні втрати Росії

У вівторок, 2 червня, та в ніч на 3 червня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці важливих об'єктів російських окупантів. Там фіксували пожежі та руйнування.

Зокрема, військові атакували нафтовий термінал "Санкт-Петербург", що в Ленінградській області Росії. У мережі вже показали супутникові фото наслідків.

Сили оборони уразили кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Під ударом опинився ракетний корвет "Бойкий".

Також били ЗСУ по підприємству з виробництва складових частин високоточного озброєння "Мічурінський завод Прогресс", що в Тамбовській області.

Окрім того, вдалося уразити радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму.