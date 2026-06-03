Про це Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві.

Дивіться також Збираються воювати до 2036 року, а ядерна зброя – позитив: у Росії показали "плани розвитку"

Як змінилися втрати росіян за останній рік?

Окрім власне цифр, скільки росіян гине щомісяця, які президент наводив не раз, Зеленський назвав і відсоткове відношення ворожих втрат.

Будь ласка, також зверніть увагу на втрати Росії. Вони втрачають 30–35 тисяч військових щомісяця. І характер цих втрат змінився за останній рік: близько 63 відсотки – убиті, ще 37 відсотків – тяжкопоранені. Це величезні безповоротні втрати. Навіть для Росії це стає серйозною проблемою, адже загальна чисельність її окупаційного угруповання скорочується,

– акцентував він.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Іще лідер нашої держави сказав: усі бачать, що позиції України на фронті міцні. Київ поступово повертає окуповану територію.

"У травні Росія майже не досягла жодних значущих результатів на полі бою. І це має значення", – висловився Зеленський.

Україна тисне на Росію своїми далекобійними ударами, які викликають дефіцит палива в окупантів. І, таким чином, змушуємо агресорку обирати між дипломатією та подальшими втратами.

Тому загарбники вдаються до останнього аргументу, який у них лишився, – балістичних ракет. Тобто до масованих обстрілів України.