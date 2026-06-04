Опять серьезный минус в живой силе и технике: потери России по состоянию на 4 июня

Всего с начала полномасштабного вторжения войска страны-террористки уменьшились уже примерно на 1 369 340 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Какие потери России?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии от начала агрессии на Украину в 2022 году по состоянию на 4 июня 2026 года составляют:

личного состава – около 1 369 340 (+1 300) человек;

танков – 11 978 (+4);

боевых бронированных машин – 24 676 (+3);

артиллерийских систем – 43 247 (+75);

РСЗВ – 1 830 (+4);

средств ПВО – 1 403 (+0);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 327 726 (+2 111);

наземных робототехнических комплексов – 1 562 (+14);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 102 971 (+396);

специальной техники – 4 248 (+3);

крылатых ракет – 4 733 (+0).

Потери врага на 4 июня / Инфографика Генштаба

Последние потери России

Во вторник, 2 июня, и в ночь на 3 июня подразделения Сил обороны Украины ударили по ряду важных объектов российских оккупантов. Там фиксировали пожары и разрушения.

В частности, военные атаковали нефтяной терминал "Санкт-Петербург", что в Ленинградской области России. В сети уже показали спутниковые фото последствий.

Силы обороны поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Под ударом оказался ракетный корвет "Бойкий".

Также били ВСУ по предприятию по производству составных частей высокоточного вооружения "Мичуринский завод Прогресс", что в Тамбовской области.

Кроме того, удалось поразить радиотехническую систему ближней навигации РСБН-4Н на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.