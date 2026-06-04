Опять серьезный минус в живой силе и технике: потери России по состоянию на 4 июня

Всего с начала полномасштабного вторжения войска страны-террористки уменьшились уже примерно на 1 369 340 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Какие потери России?
По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии от начала агрессии на Украину в 2022 году по состоянию на 4 июня 2026 года составляют:
- личного состава – около 1 369 340 (+1 300) человек;
- танков – 11 978 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 676 (+3);
- артиллерийских систем – 43 247 (+75);
- РСЗВ – 1 830 (+4);
- средств ПВО – 1 403 (+0);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 327 726 (+2 111);
- наземных робототехнических комплексов – 1 562 (+14);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 102 971 (+396);
- специальной техники – 4 248 (+3);
- крылатых ракет – 4 733 (+0).
Потери врага на 4 июня / Инфографика Генштаба
Последние потери России
Во вторник, 2 июня, и в ночь на 3 июня подразделения Сил обороны Украины ударили по ряду важных объектов российских оккупантов. Там фиксировали пожары и разрушения.
В частности, военные атаковали нефтяной терминал "Санкт-Петербург", что в Ленинградской области России. В сети уже показали спутниковые фото последствий.
Силы обороны поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Под ударом оказался ракетный корвет "Бойкий".
Также били ВСУ по предприятию по производству составных частей высокоточного вооружения "Мичуринский завод Прогресс", что в Тамбовской области.
Кроме того, удалось поразить радиотехническую систему ближней навигации РСБН-4Н на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.