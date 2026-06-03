"Схемы" показали спутниковое фото с последствиями этой атаки.

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Как выглядит Петербургский нефтяной терминал после атаки?

Журналисты опубликовали снимок со спутника Planet Labs. На нем как раз видно масштабный пожар на территории нефтяного терминала.



Как выглядит Петербургский нефтяной терминал после атаки / Фото "Схем"

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Зашли без стука, под покровом белых ночей. Прикрой окно, бздюхает в Европу. Места сакральных корней диктатора, где "ленинградская улица" 60 лет назад научила Вову бить первым,

– так прокомментировал атаку командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Он сообщил, что эта операция была проведена совместно с ССО, СБУ и ГУР.

Напомним, что Петербургский нефтяной терминал расположен на юго-востоке города.

Это один из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе.

На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а общая пропускная способность терминала составляет 12,5 миллионов тонн в год.

К слову, что Силы беспилотных систем также заявили о поражении российского корвета "Бойкий" в Кронштадте недалеко от Санкт-Петербурга.

Корабль как раз находился на ремонте.

"Бойкий" является носителем управляемого ракетного вооружения, что делает его одной из самых ценных единиц Балтийского флота России.