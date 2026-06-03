Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

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Как Россия реагирует на ночной удар?

У Дмитрия Пескова спросили, как Москва планирует ответить на удар беспилотников по Санкт-Петербургу накануне открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Однако спикер Кремля дал традиционно абстрактный ответ.

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Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер,

– сказал Песков.

Отдельно он добавил, что Путин продолжает подготовку к своему выступлению на ПМЭФ – речь российского диктатора запланирована на пятницу, 5 июня.

Напомним, в ночь на 3 июня Силы обороны ударили по нефтяному терминалу "Санкт-Петербург", что в Ленинградской области России. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение цели с последующим пожаром на территории терминала.

По словам военных, этот нефтяной терминал является одним из крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и играет важную роль в обеспечении экспорта и логистики топливных ресурсов России.

Пропускная способность объекта составляет 10 миллионов тонн в год.

Кроме того, по предварительной информации, Силы обороны поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Сейчас масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Атаку также прокомментировал авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский. В комментарии 24 Канала он отметил, что удар накануне открытия ПМЭФ показывает слабость Путина, который привел войну на территорию России. До того момента, когда он не начинал так называемую СВО, войны на территории Российской Федерации не было.