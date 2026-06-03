Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр").

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Что "Мадьяр" говорит об атаке?

Роберт Бровди в своей заметке потроллил Владимира Путина, для которого Санкт-Петербург является родным городом.

Места сакральных корней диктатора, где "ленинградская улица" 60 лет назад научила Вову бить первым,

– написал он.

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Также командующий СБС "посоветовал" участникам Петербургского межгосударственного экономического форума (ПМЭФ) включить калькуляторы "экономических перспектив и тенденций".

"Мадьяр" уточнил, что одной из целей атаки этой ночью был нефтяной терминал "Санкт-Петербург", который, по его словам, стал уже двадцатым пораженным нефтеналивным объектом в России в период с 01 мая по 03 июня.

Справка. Терминал расположен в 1100 километрах от государственной границы Украины.

Роберт Бровди также показал надпись на одном из дронов, который атаковал российский нефтяной терминал.

Дроны атаковали Санкт-Петербург / Фото из соцсетей Роберта Бровди

Удары состоялись в рамках совместной операции СБС, ССО, СБУ и ГУР.

Известно также, что из-за атаки дронов в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Напомним, выступление Путина на ПМЭФ-2026 запланировано на пятницу, 5 июня. Иронично, что в этом году на форуме значительное внимание будут уделять нефтегазовой тематике. Среди ключевых вопросов – динамика цен на нефть, политика ОПЕК+, экспорт в контексте санкций, а также спрос со стороны Китая и Индии.

Удары по НПЗ продолжаются: последние новости

В Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские военные поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, на месте вспыхнул пожар. Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России с мощностью около 6,6 миллиона тонн нефти в год.

Военные также обнародовали обновленные данные о последствиях предыдущих ударов по российским объектам в тылу. В частности, по данным Генштаба, удар ракетой "Нептун" по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области 31 мая повредил установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-2 и вызвал пожар.

Кроме того, удар по Саратовскому НПЗ, по данным украинской стороны, повредил установку первичной переработки нефти АВТ-6.