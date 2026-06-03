Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 2 июня 2026 года.

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Какие последствия украинских ударов?

В результате ударов на НПЗ вспыхнул пожар.

В Генштабе отметили, что Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России с мощностью около 6,6 миллиона тонн нефти в год. Удар по предприятию также подтвердил оперативный штаб Краснодарского края.

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Кроме того, 2 июня Генштаб сообщил об ударе по российскому пункту управления беспилотниками вблизи населенного пункта Устинка в Белгородской области.

Украинская сторона также обнародовала обновленные данные о последствиях предыдущих ударов по российским объектам в тылу. В частности, по данным Генштаба, удар ракетой "Нептун" по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области 31 мая повредил установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-2 и вызвал пожар.

Также сообщается, что удар по линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" в Кировской области повредил два резервуара РВС-50 000 м³ и здания главной насосной станции. Еще один удар по Саратовскому НПЗ, по данным украинской стороны, повредил установку первичной переработки нефти АВТ-6.

Спутниковые снимки, опубликованные 1 июня, также зафиксировали повреждения нефтебазы в поселке Матвеев Курган в Ростовской области после украинского удара 31 мая. Другие спутниковые фото показали разрушенный резервуар на нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" после атак 19 и 29 мая.

Кроме того, спутниковые снимки от 2 июня подтвердили повреждения Волгоградского НПЗ после удара 29 мая. В частности, были поражены установки ELOU-AVT-1, ELOU-AVT-5 и технические эстакады вблизи восьмого водоблока.

Агентство Reuters ранее сообщало, что после украинских атак Волгоградский НПЗ остановил работу установки первичной перегонки нефти CDU-1, которая обеспечивает около 40% мощностей предприятия.

К слову, в ночь на 3 июня под ударом также оказалась российская военная инфраструктура Санкт-Петербурга. Как сообщают осинтеры, речь идет о нефтяном терминале, в частности горит резервуар.