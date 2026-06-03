Про це заявив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр").

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Що "Мадяр" каже про атаку?

Роберт Бровді у своєму дописі потролив Володимира Путіна, для якого Санкт-Петербург є рідним містом.

Місця сакрального коріння диктатора, де "ленинградская улица" 60 рочків тому навчила Вову бити першим,

– написав він.

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Також командувач СБС "порадив" учасникам Петербурзького міжногодного економічного форуму (ПМЕФ) увімкнути калькулятори "економічних перспектив та тенденцій".

"Мадяр" уточнив, що однією з цілей атаки цієї ночі був нафтовий термінал "Санкт-Петербург", який, за його словами, став уже двадцятим ураженим нафтоналивним об'єктом у Росії у період з 01 травня по 03 червня.

Довідка. Термінал розташований за 1100 кілометрів від державного кордону України.

Роберт Бровді також показав напис на одному з дронів, який атакував російський нафтовий термінал.

Дрони атакували Санкт-Петербург / Фото з соцмереж Роберта Бровді

Удари відбулися в межах спільної операції СБС, ССО, СБУ та ГУР.

Відомо також, що через атаку дронів в аеропорту Пулково запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів.

Нагадаємо, виступ Путіна на ПМЕФ-2026 запланований на п'ятницю, 5 червня. Іронічно, що цього року на форумі значну увагу приділятимуть нафтогазовій тематиці. Серед ключових питань – динаміка цін на нафту, політика ОПЕК+, експорт у контексті санкцій, а також попит з боку Китаю та Індії.

Удари по НПЗ тривають: останні новини

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські військові уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, на місці спалахнула пожежа. Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії з потужністю близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Військові також оприлюднили оновлені дані щодо наслідків попередніх ударів по російських об'єктах у тилу. Зокрема, за даними Генштабу, удар ракетою "Нептун" по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області 31 травня пошкодив установки первинної переробки нафти АВТ-1 та АВТ-2 і спричинив пожежу.

Крім того, удар по Саратовському НПЗ, за даними української сторони, пошкодив установку первинної переробки нафти АВТ-6.