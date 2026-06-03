Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

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Як Росія реагує на нічний удар?

У Дмитра Пєскова запитали, як Москва планує відповісти на удар безпілотників по Санкт-Петербургу напередодні відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Однак речник Кремля дав традиційно абстрактну відповідь.

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Я хочу нагадати вам про заяву Міністерства закордонних справ, де йдеться про те, що наші відповіді носитимуть системний характер. Вони, власне, уже носять системний характер,

– сказав Пєсков.

Окремо він додав, що Путін продовжує підготовку до свого виступу на ПМЕФ – промова російського диктатора запланована на п'ятницю, 5 червня.

Нагадаємо, в ніч на 3 червня Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу "Санкт-Петербург", що в Ленінградській області Росії. В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження цілі з подальшою пожежею на території термінала.

За словами військових, цей нафтовий термінал є одним із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту й логістики паливних ресурсів Росії.

Пропускна здатність об'єкта становить 10 мільйонів тонн на рік.

Крім того, за попередньою інформацією, Сили оборони уразили кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Наразі масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Атаку також прокоментував авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський. У коментарі 24 Каналу він зазначив, що удар напередодні відкриття ПМЕФ показує слабкість Путіна, який привів війну на територію Росії. До того моменту, коли він не починав так звану СВО, війни на території Російської Федерації не було.