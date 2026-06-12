Текст вітання він опублікував на сайті Держдепартаменту.
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Що сказав Рубіо?
Марко Рубіо привітав народ Росії від імені Сполучених Штатів Америки.
Держсекретар зазначив, що США, як і раніше, зацікавлені у мирному врегулювання російсько-української війни. Він висловив сподівання, що американо-російські відносини стануть більш конструктивними.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також Рубіо побажав більш процвітаючого майбутнього для російського народу. Проте він заявив, що передумовою для цього має стати міцний мир.
Інші заяви Марко Рубіо
Нещодавно держсекретар назвав вторгнення Росії в Україну стратегічною помилкою. За його словами, ніхто у світі більше не сумнівається в тому, що Москва не зможе досягти поставлених цілей у війні. Політик додав, що навіть самі росіяни усвідомлюють, що їм ніколи не отримати бажаного.
Також Рубіо заявив, що вперше в історії кількість втрат загиблими з російського боку перевищила кількість втрат пораненими. Він підкреслив, що українці воюють не лише відважно, а й ефективно.