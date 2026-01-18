Путин "залег на дно": политолог раскрыл, почему глава Кремля боится упоминать протесты в Иране

В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули протесты, люди требовали свержения режима. Россия решила игнорировать то, что ее ключевой союзник охвачен протестами и демонстрирует своему обществу совсем другую картину.

Как заметил в эфире 24 Канала политолог Артем Бронжуков, российские пропагандисты пытаются показать, что Иран якобы преодолел кризис, жизнь людей наладилась. На телевидении демонстрируют сюжеты о том, как иранцы покупают продукты и якобы все уладилось.

К теме Появилось неожиданное сообщение: политтехнолог разобрал, как "Кремль" спас Иран

Чего Путин очень боится?

После истории с похищением президента Венесуэлы, Владимир Путин начал бояться, что его ждет та же участь. В своих публичных выступлениях он никак не комментирует суд над Николасом Мадуро, беспорядки в Иране или захват российских танкеров.

Путин "залег на дно" и пытается понять, что все-таки происходит в мире и как это обернется для него. Ведь он авторитарный правитель, его власть держится на полицейском принуждении, поэтому он понимает собственную слабость,

– добавил политолог.

Сейчас вся кремлевская система может развалиться как домино. Мы увидели как определенные внешние и внутренние группы договариваются и в один момент многолетнего диктатора забирают на вертолете.

Обратите внимание! США провели операцию "Абсолютная решимость" в рамках которой захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его вместе с женой доставили в Америку, где будут судить. Трамп обвинил Мадуро в наркотерроризме.

Для Путина, который потерял Мадуро, а перед тем президента Сирии Башара Асада – Иран остается едва ли не последним союзником в этой части мира. Ведь Китай, Северная Корея расположены значительно дальше.

Как в России реагируют на протесты в Иране?

Всем известно, что Иран был одним из важнейших военных союзников для Путина. Он передавал оружие, дроны и многое другое. Сегодня главе Кремля важно продемонстрировать своей внутренней аудитории, что якобы все остается по-прежнему.

Он хочет убедить, что сейчас не надо выходить на улицу и свергать диктаторов, что все, кто выступает против действующей власти, будет убит, что государство даже в сложные периоды готово сохранить стабильность. Поэтому на телевидении показывают, как люди в Иране ходят и покупают продукты в супермаркетах,

– отметил Артем Бронжуков.

Впрочем отсутствие какой-либо адекватной позиции, понимания, что происходит в Иране – наоборот демонстрирует бессилие Путина. Это лишь подчеркивает, что маниакальная зацикленность на Украине является главной исторической ошибкой, за которую он очень дорого заплатит.

Что происходит в Иране: последние новости