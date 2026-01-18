Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог Артем Бронжуков, російські пропагандисти намагаються показати, що Іран нібито подолав кризу, життя людей налагодилося. На телебаченні демонструють сюжети про те, як іранці купують продукти й нібито все владналося.

Чого Путін дуже боїться?

Після історії із викраденням президента Венесуели, Володимир Путін почав боятися, що його чекатиме та сама доля. У своїх публічних виступах він ніяк не коментує суд на Ніколасом Мадуро, заворушення в Ірані чи захоплення російських танкерів.

Путін "заліг на дно" і намагається зрозуміти, що все-таки відбувається у світі та як це обернеться для нього. Адже він авторитарний правитель, його влада тримається на поліцейському примусі, тож він розуміє власну слабкість,

– додав політолог.

Зараз вся кремлівська система може розвалитися як доміно. Ми побачили як певні зовнішні та внутрішні групи домовляються і в один момент багаторічного диктатора забирають на гвинтокрилі.

Зверніть увагу! США провели операцію "Абсолютна рішучість" у межах якої захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Його разом з дружиною доставили до Америки, де судитимуть. Трамп звинуватив Мадуро у наркотероризмі.

Для Путіна, який втратив Мадуро, а перед тим президента Сирії Башара Асада – Іран залишається чи не останнім союзником у цій частині світу. Адже Китай, Північна Корея розташовані значно далі.

Як у Росії реагують на протести в Ірані?

Усім відомо, що Іран був одним з найважливіших воєнних союзників для Путіна. Він передавав зброю, дрони та багато іншого. Сьогодні очільнику Кремля важливо продемонструвати своїй внутрішній аудиторії, що нібито все залишається як раніше.

Він хоче переконати, що зараз не треба виходити на вулицю та скидати диктаторів, що всі, хто виступає проти чинної влади, буде вбитий, що держава навіть у складні періоди готова зберегти стабільність. Тому на телебаченні показують, як люди в Ірані ходять і купують продукти в супермаркетах,

– зауважив Артем Бронжуков.

Втім відсутність будь-якої адекватної позиції, розуміння, що відбувається в Ірані – навпаки демонструє безсилля Путіна. Це лише підкреслює, що маніакальна зацикленість на Україні є головною історичною помилкою, за яку він дуже дорого заплатить.

