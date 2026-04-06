Спасение члена экипажа сбитого F-15 в Иране было на грани провала, – Reuters
- Спасательная операция США в Иране по сохранению пилота F-15 почти провалилась из-за механических неисправностей самолетов.
- Дополнительные самолеты и вертолеты были отправлены для эвакуации, а поврежденные транспортные средства уничтожены, во избежание попадания секретного оборудования в руки врага.
Спасательная операция США по спасению пилота F-15 в Иране была на грани провала. Хотя поначалу она и развернулась почти с идеальной точностью.
У Reuters рассказали о ходе этой спасательно-поисковой операции на территории врага.
Как прошло спасение члена экипажа F-15?
Американские военные в темноте незаметно проскользнули вглубь Ирана, преодолели 2100-метровый хребет и вытащили американского специалиста по оружию.
Его переместили к секретному месту встречи до рассвета воскресенья, 5 апреля. Но потом все остановилось.
Два самолета MC-130, которые перевезли примерно 100 бойцов сил специального назначения на труднодоступную местность к югу от Тегерана, потерпели механическую неисправность и не смогли взлететь.
Поэтому элитные американские бойцы рисковали застрять в тылу врага.
Их командиры приняли рискованное решение и приказали дополнительным самолетам прилететь в Иран, чтобы волнами эвакуировать группу. Так прошло несколько напряженных часов.
Авантюра сработала. Но поврежденные MC-130 и четыре дополнительных вертолета в Иране уничтожили, чтобы не рисковать оставить секретное оборудование.
"Иранские военные искали очень старательно, большими силами, и уже подбирались близко... Такие рейды редко рискуют делать из-за больших рисков для людей и оборудования. Второй рейд отправился вслед за первым, когда мы спасли пилота среди белого дня – это тоже очень необычная история", – написал Трамп в Truth Social, комментируя операцию.
Он ее назвал "впечатляющей демонстрацией храбрости и таланта".
К слову, в миссии также участвовало ЦРУ. Оно начало спасательную кампанию по обману, распространяя в Иране информацию о том, что войска США уже нашли офицера и проводят наземную эвакуацию.
Что известно о падении F-15?
3 апреля Иран сбил F-15E. Это стало первым случаем, когда американский истребитель был сбит в боевых действиях за более чем 20 лет, рассказал бригадный генерал ВВС в отставке Хьюстон Кантвелл, бывший пилот истребителя F-16.
Пилот F-15E безопасно катапультировался и позже был спасен. А вот члена экипажа искали дольше. Мужчина оказался "очень уважаемым полковником" и имел при себе только пистолет, средство связи и маяк системы отслеживания. Нашли его в горной местности. В целом мужчина провел на территории врага примерно 36 часов. С ранениями его отправили в больницу.
Между тем Иран заявил, что сам уничтожил два американских самолета C-130 и два вертолета Black Hawk в провинции Исфахан, где, собственно, и скрывался раненый офицер.
Иран смог поразить несколько бортов, потому что готовился к конфликту 50 лет. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Иран "закопался" очень глубоко в скалы, где расположил заводы и даже целые города. Поэтому его войска могли выезжать, наносить короткие удары и быстро исчезать.