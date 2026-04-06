Спасение члена экипажа сбитого F-15 в Иране было на грани провала, – Reuters

Спасательная операция США по спасению пилота F-15 в Иране была на грани провала. Хотя поначалу она и развернулась почти с идеальной точностью.

У Reuters рассказали о ходе этой спасательно-поисковой операции на территории врага.

Как прошло спасение члена экипажа F-15?

Американские военные в темноте незаметно проскользнули вглубь Ирана, преодолели 2100-метровый хребет и вытащили американского специалиста по оружию.

Его переместили к секретному месту встречи до рассвета воскресенья, 5 апреля. Но потом все остановилось.

Два самолета MC-130, которые перевезли примерно 100 бойцов сил специального назначения на труднодоступную местность к югу от Тегерана, потерпели механическую неисправность и не смогли взлететь.

Поэтому элитные американские бойцы рисковали застрять в тылу врага.

Их командиры приняли рискованное решение и приказали дополнительным самолетам прилететь в Иран, чтобы волнами эвакуировать группу. Так прошло несколько напряженных часов.

Авантюра сработала. Но поврежденные MC-130 и четыре дополнительных вертолета в Иране уничтожили, чтобы не рисковать оставить секретное оборудование.

"Иранские военные искали очень старательно, большими силами, и уже подбирались близко... Такие рейды редко рискуют делать из-за больших рисков для людей и оборудования. Второй рейд отправился вслед за первым, когда мы спасли пилота среди белого дня – это тоже очень необычная история", – написал Трамп в Truth Social, комментируя операцию.

Он ее назвал "впечатляющей демонстрацией храбрости и таланта".

К слову, в миссии также участвовало ЦРУ. Оно начало спасательную кампанию по обману, распространяя в Иране информацию о том, что войска США уже нашли офицера и проводят наземную эвакуацию.

Что известно о падении F-15?