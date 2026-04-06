У Reuters розповіли про перебіг цієї рятувально-пошукової операції на території ворога.

Як пройшов порятунок члена екіпажу F-15?

Американські військові у темряві непомітно прослизнули вглиб Ірану, подолали 2100-метровий хребет і витягли американського спеціаліста зі зброї.

Його перемістили до секретного місця зустрічі до світанку неділі, 5 квітня. Але потім все зупинилося.

Два літаки MC-130, які перевезли приблизно 100 бійців сил спеціального призначення на важкодоступну місцевість на південь від Тегерана, зазнали механічної несправності та не змогли злетіти.

Тож елітні американські бійці ризикували застрягти в тилу ворога.

Їхні командири прийняли ризиковане рішення і наказали додатковим літакам прилетіти до Ірану, щоб хвилями евакуювати групу. Так минуло кілька напружених годин.

Авантюра спрацювала. Але пошкоджені MC-130 та чотири додаткові гелікоптери в Ірані знищили, щоб не ризикувати залишити секретне обладнання.

"Іранські військові шукали дуже старанно, великими силами, і вже підбиралися близько… Такі рейди рідко ризикують робити через великі ризики для людей та обладнання. Другий рейд вирушив слідом за першим, коли ми врятували пілота серед білого дня – це теж дуже незвична історія", – написав Трамп у Truth Social, коментуючи операцію.

Він її назвав "вражаючою демонстрацією хоробрості й таланту".

До слова, у місії також брало участь ЦРУ. Воно почало рятувальну кампанію з обману, поширюючи в Ірані інформацію про те, що війська США вже знайшли офіцера та проводять наземну евакуацію.

Що відомо про падіння F-15?