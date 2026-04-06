У Reuters розповіли про перебіг цієї рятувально-пошукової операції на території ворога.
Як пройшов порятунок члена екіпажу F-15?
Американські військові у темряві непомітно прослизнули вглиб Ірану, подолали 2100-метровий хребет і витягли американського спеціаліста зі зброї.
Його перемістили до секретного місця зустрічі до світанку неділі, 5 квітня. Але потім все зупинилося.
Два літаки MC-130, які перевезли приблизно 100 бійців сил спеціального призначення на важкодоступну місцевість на південь від Тегерана, зазнали механічної несправності та не змогли злетіти.
Тож елітні американські бійці ризикували застрягти в тилу ворога.
Їхні командири прийняли ризиковане рішення і наказали додатковим літакам прилетіти до Ірану, щоб хвилями евакуювати групу. Так минуло кілька напружених годин.
Авантюра спрацювала. Але пошкоджені MC-130 та чотири додаткові гелікоптери в Ірані знищили, щоб не ризикувати залишити секретне обладнання.
"Іранські військові шукали дуже старанно, великими силами, і вже підбиралися близько… Такі рейди рідко ризикують робити через великі ризики для людей та обладнання. Другий рейд вирушив слідом за першим, коли ми врятували пілота серед білого дня – це теж дуже незвична історія", – написав Трамп у Truth Social, коментуючи операцію.
Він її назвав "вражаючою демонстрацією хоробрості й таланту".
До слова, у місії також брало участь ЦРУ. Воно почало рятувальну кампанію з обману, поширюючи в Ірані інформацію про те, що війська США вже знайшли офіцера та проводять наземну евакуацію.
Що відомо про падіння F-15?
3 квітня Іран збив F-15E. Це стало першим випадком, коли американський винищувач був збитий у бойових діях за понад 20 років, розповів бригадний генерал ВПС у відставці Х'юстон Кантвелл, колишній пілот винищувача F-16.
Пілот F-15E безпечно катапультувався і пізніше був врятований. А от члена екіпажу шукали довше. Чоловік виявився "дуже шанованим полковником" і мав при собі лише пістолет, засіб зв’язку та маяк системи відстеження. Знайшли його у гірській місцевості. Загалом чоловік провів на території ворога приблизно 36 годин. З пораненнями його відправили до лікарні.
Тим часом Іран заявив, що сам знищив два американські літаки C-130 та два гелікоптери Black Hawk в провінції Ісфахан, де, власне, й переховувався поранений офіцер.
Іран зміг уразити кілька бортів, бо готувався до конфлікту 50 років. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Іран "закопався" дуже глибоко у скелі, де розташував заводи і навіть цілі міста. Тож його війська могли виїжджати, завдавати коротких ударів та швидко зникати.