Про це пише Reuters із посиланням на іранських військових чиновників.
Що каже Іран про авіаційні втрати США?
Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що пошукові операції США проводилися з вечора суботи, 4 квітня, у трьох різних провінціях: Чахармахал та Бахтіарі, Кохгілує та Бойєр Ахмад, а також в Ісфахані.
Речник об'єднаного командування збройних сил Ірану заявив, що додаткові розслідування експертів на місцях показали, що два військово-транспортні літаки C-130 та два гелікоптери Black Hawk армії США були знищені іранськими силами.
До слова, самі американці стверджують, що самостійно знищили два свої транспортні літаки під час порятунку члена екіпажу F-15. Ними мали летіти рятувальні команди, але борти не змогли піднятися у повітря.
Також в деяких заявах іранської армії та Корпусу вартових ісламської революції йдеться про те, що в провінції Ісфахан було збито ізраїльський безпілотник Hermes-900 та американський безпілотник MQ-9.
Які літаки США втрати у війні проти Ірану?
ЗМІ пишуть, що США у війні з Іраном втратили щонайменше 7 літаків. Але цифра не остаточна.
Останніми американці втратили F-15 і A-10 Warthog. Також іранці знищили літак радіочастотного виявлення та управління E-3 Sentry.
Водночас не всі борти були збиті Іраном. Наприклад, 2 березня кувейтські сили ППО дружнім вогнем поцілили по трьох F-15.