Про це пише Reuters із посиланням на іранських військових чиновників.

Дивіться також Арсенал тане на очах: США масово застосовують ракети із глобальних запасів проти Ірану

Що каже Іран про авіаційні втрати США?

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що пошукові операції США проводилися з вечора суботи, 4 квітня, у трьох різних провінціях: Чахармахал та Бахтіарі, Кохгілує та Бойєр Ахмад, а також в Ісфахані.

Речник об'єднаного командування збройних сил Ірану заявив, що додаткові розслідування експертів на місцях показали, що два військово-транспортні літаки C-130 та два гелікоптери Black Hawk армії США були знищені іранськими силами.

До слова, самі американці стверджують, що самостійно знищили два свої транспортні літаки під час порятунку члена екіпажу F-15. Ними мали летіти рятувальні команди, але борти не змогли піднятися у повітря.

Також в деяких заявах іранської армії та Корпусу вартових ісламської революції йдеться про те, що в провінції Ісфахан було збито ізраїльський безпілотник Hermes-900 та американський безпілотник MQ-9.

Які літаки США втрати у війні проти Ірану?