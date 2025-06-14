Иран угрожает атаковать базы США, Британии и Франции на Ближнем Востоке, – СМИ

Иран угрожает атаковать американские, британские и французские военные базы. Тегеран заявил, что примет меры, если западные страны помогут блокировать иранские удары по Израилю.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report и The Guardian.

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Как угрожает Иран

Иран предупредил США, Великобританию и Францию об атаках на их военные базы и корабли, если они будут помогать отражать удары ракетами и беспилотниками в ответ на атаку Израиля, угрожая распространить войну.

Издание напоминает, что Дональд Трамп заявил, что США помогут защитить Израиль. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил в пятницу, 13 июня, что его страна поможет защитить Израиль от иранских ударов.

В то же время правительство Великобритании заявило, что его вооруженные силы не оказывали никакой военной помощи Израилю, поскольку премьер-министр Кир Стармер отметил необходимость деэскалации на Ближнем Востоке.

Тегеран стремится сдержать Запад от поддержки обороны Израиля в то время, когда большинство ракет и беспилотников, которые он запускает по Израилю, перехватываются до того, как они достигают своих целей,

– говорится в материале.

Напомним, Иран в течение всей ночи 14 июня атаковал Израиль ракетами и дронами, взрывы слышали во многих городах. В результате обстрелов погибли по меньшей мере три человека и более 60 человек получили ранения.