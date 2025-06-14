Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о ночных атаках на Израиль

Так, утром 14 июня Иран запустил по Израилю уже 5 волну ракет и дронов. Сирены раздавались в Израиле до утра субботы, а в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах сообщалось о взрывах.

Израильской ПВО удалось перехватить часть целей, однако не обошлось без жертв. В результате обстрелов сагинули по меньшей мере три человека, более 60 человек получили ранения.

Атака Ирана на Израиль: смотрите видео

Как сообщила израильская служба чрезвычайных ситуаций, одна из иранских ракет попала в жилую зону в городе Ришон-ле-Цион, расположенном к югу от Тель-Авива. Возникли разрушения, несколько человек оказались под завалами.

Сначала сообщалось о смерти одного человека, однако впоследствии количество погибших возросло до двух. Ранены 19 израильтян.