Трамп сорвал голос, накричав на иранцев во время переговоров, – сенатор Грэм

Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранской стороной повысил голос на переговорщиков. Президент США настолько крикнул, что в один момент сорвал свой голос.

Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Почему Трамп накричал на представителей Ирана?

Линдси Грэм рассказал, что Дональд Трамп непосредственно ведет переговоры с иранскими представителями. По словам сенатора, глава Белого дома разговаривал по телефону с иранцами несколько дней назад, и разговор стал достаточно напряженным.

Настолько, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдет, если они будут продолжать играть в игры. У него действительно пропал голос. Я бы не хотел быть иранцем, который находится на другом конце этой беседы,

– сказал Грэм.

Республиканец признался, что личное участие президента США в переговорах для него стало неожиданностью.

Кстати, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала высказал мнение, Дональд Трамп оказался в безвыходной ситуации после того, как почти полтора месяца назад начал вместе с Израилем операцию против Ирана. По словам эксперта, конфликт будет иметь непосредственное влияние на внутриполитическую ситуацию и лично Трампа, особенно накануне промежуточных выборов, которые должны состояться осенью 2026 года.

