Трамп сорвал голос, накричав на иранцев во время переговоров, – сенатор Грэм
- Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранскими переговорщиками накричал так, что сорвал голос.
- Сенатор Линдси Грэм отметил, что личное участие Трампа в переговорах с Ираном стало для него неожиданностью.
Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранской стороной повысил голос на переговорщиков. Президент США настолько крикнул, что в один момент сорвал свой голос.
Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Интересно США открыли "охоту" на иранские танкеры по всему миру
Почему Трамп накричал на представителей Ирана?
Линдси Грэм рассказал, что Дональд Трамп непосредственно ведет переговоры с иранскими представителями. По словам сенатора, глава Белого дома разговаривал по телефону с иранцами несколько дней назад, и разговор стал достаточно напряженным.
Настолько, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдет, если они будут продолжать играть в игры. У него действительно пропал голос. Я бы не хотел быть иранцем, который находится на другом конце этой беседы,
– сказал Грэм.
Республиканец признался, что личное участие президента США в переговорах для него стало неожиданностью.
Кстати, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала высказал мнение, Дональд Трамп оказался в безвыходной ситуации после того, как почти полтора месяца назад начал вместе с Израилем операцию против Ирана. По словам эксперта, конфликт будет иметь непосредственное влияние на внутриполитическую ситуацию и лично Трампа, особенно накануне промежуточных выборов, которые должны состояться осенью 2026 года.
Какова ситуация с переговорами между США и Ираном?
Дональд Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от создания ядерного оружия на 20 лет и передать запасы обогащенного урана США. Кроме того, американский лидер заявил о готовности продолжить ранее согласованное двухнедельное прекращение огня с Ираном.
15 апреля Трамп говорил, что война с Ираном "очень близка к завершению", но окончательно еще не завершена. Американский лидер заверил, что не планирует возобновлять боевые действия, но продолжит давление на Иран.
США и Иран также продолжают дипломатические переговоры для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Но о личной встрече делегаций деталей пока нет.