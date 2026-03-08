Руководители Ирана проголосовали на преемника Хаменеи: СМИ раскрыли, кто это может быть

Орган, ответственный за выбор нового верховного лидера Ирана, заявил, что проголосовал за того, кто заменит покойного Али Хаменеи. По предварительным данным, аятоллой станет Моджтаба Хаменеи.

Об этом пишет Reuters, The Guardian и Sky News.

Что известно о новом вероятном верховном лидере Ирана?

Мохсен Хейдари, член отборочного органа заявил иранским СМИ, что наиболее подходящий кандидат, одобренного большинством Ассамблеи экспертов, был определен. Однако новое имя иранец отказался называть.

Справочно! Согласно конституции Ирана, Ассамблея экспертов, состоящая из 88 членов, отвечает за выбор верховного лидера страны. В этот орган входят иранские исламские богословы.

Другой член, Мохаммад Мехди Мирбагери, подтвердил, что "было достигнуто твердое мнение, которое отражает мнение большинства".

Аятола Мохсен Хейдари Алекасир предположил, что преемником верховного лидера, вероятнее всего, будет кто-то, кому будет противостоять Вашингтон.

Он сказал, что "Великий Сатана" – так Иран называет США – нечаянно сделал ассамблее "своеобразную услугу", публично критикуя определенных кандидатов. Его замечания, очевидно, касались комментариев Дональда Трампа, который заявил, что было бы неприемлемо, если бы священнослужители выбрали сына Хаменеи, Моджтаба, преемником.

Кто-то, кому противостоит враг, скорее всего, принесет пользу Ирану и исламу,

– сказал Хейдари Алекасир.

Позже в Sky News, со ссылкой на членов Ассамблеи экспертов, написали, что верховным лидером Ирана останется человек с фамилией Хаменеи. Однако кто это будет – пока не разглашается.

Моджатабу Хаменеи вероятнее всего выбрали новым верховным лидером Ирана

Reuters написало, что духовный совет Ирана избрал сына аятоллы Али Хаменеи – Моджтабу – преемником своего отца на посту верховного лидера Ирана. Об этом сообщил член совета Хоссейнали Эшкевари.

"Результаты голосования состоялись и будут объявлены в ближайшее время", – сказал Эшкевари, не предоставив дополнительных подробностей.

Еще один священнослужитель Ахмад Аламолхода сообщил иранским государственным СМИ, что секретарь совета, Хоссейни Бушехри, объявит преемника аятоллы Али Хаменеи публично позже.

Стоит отметить, что Израиль предупредил, что будет атаковать любую фигуру, выбранную на замену Али Хаменеи, который погиб во время совместных американо-израильских ударов в первый день войны с Ираном.

В то же время директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал в эфире 24 Канала, что возможное назначение Моджатабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана означает, что Корпус стражей исламской революции окончательно взял власть в свои руки. Говорится о собственной военной диктатуре.

Что известно о гибели Хаменеи и избрании нового преемника?