Иран назвал условие для возвращения к "дипломатическим мерам" по своей ядерной программе

Тегеран вернется к "дипломатическим мерам" по своей ядерной программе только после прекращения обстрелов со стороны Израиля. Однако Иран все же готов к дальнейшим переговорам.

Соответствующее заявление в пятницу, 20 июня, сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после переговоров с европейскими визави в Женеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Что заявили в Иране

Тегеран якобы поддерживает продолжение переговоров с Великобританией, Францией, Германией и Европейским Союзом и выражает готовность к новым встречам в ближайшем будущем.

Иран готов снова рассмотреть дипломатические меры, как только агрессия (Израиля – 24 Канал) будет прекращена, а агрессор – привлечен к ответственности за совершенные преступления,

– заявил Аракчи.

Напомним, Дональд Трамп дал Ирану 2 недели, чтобы согласиться на лишение права владения ядерным оружием. Однако американский лидер не уточнил, какими будут последствия, если Тегеран не придерживается дедлайна. Также неизвестно, присоединятся ли США к операции Израиля.