Иран может активировать свои спящие ячейки за рубежом: США перехватили загадочный радиосигнал
- США перехватили зашифрованные радиосообщения Ирана, которые могут быть сигналом для активации спящих ячеек.
- Американские власти поручили усилить наблюдение за радиочастотами, поскольку содержание сообщений пока не установлено.
США перехватили зашифрованные радиосообщения Ирана. Они, по оценкам американской разведки, могут быть сигналом для активации спящих ячеек Ирана за рубежом.
Об этом сообщает ABC News.
Какую информацию получила американская разведка?
По информации источников, сообщение передали через мощный радиоретранслятор в несколько стран вскоре после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи 28 февраля.
В разведывательных структурах США предполагают, что эти сигналы могут выполнять роль своеобразного оперативного триггера для агентов, которые длительное время оставались неактивными за пределами Исламской Республики.
В то же время точное содержание перехваченных сообщений пока не удалось установить. В связи с этим американские власти поручили правоохранительным органам усилить наблюдение за подозрительной активностью на радиочастотах.
Если опасения подтвердятся, это может свидетельствовать о подготовке Тегерана к использованию сети спящих ячеек на Западе для возможных ответных акций на удары США и Израиля.
В Иране заявляли, что готовы воевать еще долго
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не планирует возвращаться к переговорам с США и готов продолжать ракетные атаки.
Он утверждает, что атаки на иранские ядерные объекты не смогли уничтожить ядерную программу страны, а удары по ракетной инфраструктуре не остановили ракетные обстрелы.
Советник Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Сардар Эбрахим Джаббари заявил, что Иран якобы готов к десятилетней войне с Соединенными Штатами.