Иран может активировать свои спящие ячейки за рубежом: США перехватили загадочный радиосигнал

США перехватили зашифрованные радиосообщения Ирана. Они, по оценкам американской разведки, могут быть сигналом для активации спящих ячеек Ирана за рубежом.

Об этом сообщает ABC News.

Какую информацию получила американская разведка?

По информации источников, сообщение передали через мощный радиоретранслятор в несколько стран вскоре после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи 28 февраля.

В разведывательных структурах США предполагают, что эти сигналы могут выполнять роль своеобразного оперативного триггера для агентов, которые длительное время оставались неактивными за пределами Исламской Республики.

В то же время точное содержание перехваченных сообщений пока не удалось установить. В связи с этим американские власти поручили правоохранительным органам усилить наблюдение за подозрительной активностью на радиочастотах.

Если опасения подтвердятся, это может свидетельствовать о подготовке Тегерана к использованию сети спящих ячеек на Западе для возможных ответных акций на удары США и Израиля.

