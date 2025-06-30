Иран поставил США требования для возобновления переговоров
- Иран не планирует продолжать переговоры с администрацией президента Дональда Трампа, пока Вашингтон "диктует" условия.
- Тегеран готов к переговорам с американской стороной, но не примет требования о "безоговорочной капитуляции".
Тегеран не планирует продолжать переговоры с администрацией американского президента Дональда Трампа, пока Вашингтон "диктует" условия.
Соответствующее заявление в воскресенье, 29 июня, сделал постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саид Иравани. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.
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Какие условия выдвинул Иран
Амир-Саид Иравани сообщил о готовности Ирана к переговорам. Впрочем, по его мнению, после ударов США по ядерным объектам страны "надлежащих условий для нового раунда переговоров нет", как запросов о переговорах и встрече с президентом".
По словам иранского дипломата, заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Иран должен пойти на "безоговорочную капитуляцию" выглядят, как попытка Соединенных Штатов "диктовать Тегерану свою волю".
Если они готовы к переговорам, то и мы будем готовы к этому, но если они хотят диктовать нам условия, то никакие переговоры с ними невозможны,
– заявил он.
Напомним, сам Дональд Трамп ранее заявил, что США уничтожили иранские ядерные объекты, и он не ведет переговоры с Ираном. Он отметил, что готов снять санкции с Ирана, если они будут мирными и не будут наносить вред.