Ранее Трампа заявлял, что операция США "полностью уничтожила" ядерную программу Ирана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Как реагирует американская власть на перехваченный разговор

Между тем в администрации Трампа решительно не согласились с выводами иранцев. Там поставили под сомнение их способность оценить ущерб на ядерных объектах, которые были целью операции США.

Стыдно, что The Washington Post помогает людям совершать преступления, публикуя вытекающие материалы вне контекста. Представление о том, что неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов завалов, – чушь. Их программа ядерного оружия завершена,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

К слову, масштабы разрушений и то, сколько времени может понадобиться Ирану на восстановление, вызвали горячие дискуссии среди аналитиков. Все это на фоне того, что Иран мог переместить свои запасы высокообогащенного урана перед ударом и что взрывы заблокировали вход в два объекта, но не разрушили их подземные здания.

"Мы уничтожили их объект по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие было доставлено именно туда, куда мы хотели, и оно имело тот эффект, которого мы хотели", – заявил чиновник администрации Трампа.

Что касается перехваченного разговора, то в американской разведке говорят, что это "не отражает полной разведывательной картины".

Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств из многочисленных источников и методов,

– сказали там.

В WP отмечают, что Трамп тем временем был разъярен, что в американских СМИ освещают то, что отклоняется от его заявлений о бомбардировке ядерных объектов Ирана.