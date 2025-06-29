Раніше Трампа заявляв, що операція США "повністю знищила" ядерну програму Ірану. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Як реагує американська влада на перехоплену розмову

Тим часом в адміністрації Трампа рішуче не погодилися з висновками іранців. Там поставили під сумнів їхню здатність оцінити збитки на ядерних об'єктах, які були ціллю операції США.

Соромно, що The Washington Post допомагає людям скоювати злочини, публікуючи витікаючі матеріали поза контекстом. Уявлення про те, що неназвані іранські чиновники знають, що сталося під сотнями футів завалів, – нісенітниця. Їхня програма ядерної зброї завершена,

– заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

До слова, масштаби руйнувань та те, скільки часу може знадобитися Ірану на відновлення, викликали гарячі дискусії серед аналітиків. Усе це на тлі того, що Іран міг перемістити свої запаси високозбагаченого урану перед ударом і що вибухи заблокували вхід до двох об'єктів, але не зруйнували їхні підземні будівлі.

"Ми знищили їхній об'єкт з переробки металу. Ми знаємо, що нашу зброю було доставлено саме туди, куди ми хотіли, і вона мала той ефект, якого ми хотіли", – заявив чиновник адміністрації Трампа.

Що ж до перехопленої розмови, то в американській розвідці кажуть, що це "не відображає повної розвідувальної картини".

Один телефонний дзвінок між неназваними іранцями – це не те саме, що оцінка розвідки, яка враховує сукупність доказів з численних джерел і методів,

– сказали там.

У WP зауважують, що Трамп тим часом був розлючений, що в американських ЗМІ висвітлюють те, що відхиляється від його заяв про бомбардування ядерних об'єктів Ірану.