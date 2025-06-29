Про це пише 24 Канал з посиланням на слова віцеспікера парламенту Ірану Хаміда Реза Хаджі Бабаї, якого цитує агентство Mehr.

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Іран не даватиме доступу до ядерних об'єктів для МАГАТЕ

За словами іранського законодавця, країна заборонила Міжнародному агентству з атомної енергії встановлювати камери відеоспостереження на ядерних об'єктах. Таке рішення пов'язане з виявленням конфіденційних даних про об'єкти в документах Ізраїлю. Тель-Авів володіє розвідданими про місця зберігання 60% іранського збагаченого урану.

Так 25 червня парламент Ірану вирішив зупинити співпрацю з МАГАТЕ. Інспектори не матимуть доступу до об'єктів, де країна збагачує уран, доки підприємствам не забезпечать безпеку та мирний характер програми.

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі повідомив, що гендиректор Агентства Рафаель Гроссі не зможе відвідувати об'єкти, які раніше зазнали бомбардувань. Він також звинуватив Гроссі в сприянні ухвалення резолюції із засудженням дій Ірану в ядерній сфері, а також бомбардуванням США та Ізраїлем іранських ядерних об'єктів.

Поки так званий "сіоністський режим" вів агресивну війну проти Ірану, до конфлікту долучилися й США. Американські військові атакували три ядерні об'єкти в іранських містах Натанз, Фордо та Ісфахан.

Нещодавня 12-денна війна є продовженням 47-річних воєнних дій, які Сполучені Штати ведуть проти іранської нації. Суть цієї ворожнечі полягає не в ракетах чи ядерній програмі, а в народі Ірану,

– прокоментував Хамід Реза Хаджі Бабаї.

Хаджі Бабаї під час свого виступу також високо оцінив збройні сили Ірану та стратегічне керівництво лідера Ісламської революції.