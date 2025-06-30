Відповідну заяву у неділю, 29 червня, зробив постійний представник Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Які умови висунув Іран

Амір-Саїд Іравані повідомив про готовність Ірану до переговорів. Утім, на його думку, після ударів США по ядерних об'єктах країни "належних умов для нового раунду переговорів немає", як запитів про переговори й зустріч із президентом".

За словами іранського дипломата, заяви американського президента Дональда Трампа про те, що Іран має піти на "беззастережну капітуляцію" виглядають, як спроба Сполучених Штатів "диктувати Тегерану свою волю".

Якщо вони готові до переговорів, то і ми будемо готовими до цього, але якщо вони хочуть диктувати нам умови, то жодні переговори з ними неможливі,

– заявив він.

Нагадаємо, сам Дональд Трамп раніше заявив, що США знищили іранські ядерні об'єкти, і він не веде переговори з Іраном. Він зазначив, що готовий зняти санкції з Ірану, якщо вони будуть мирними й не завдаватимуть шкоди.