Факт знищення іранської ядерної програми є сумнівним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа у соцмережі Truth Social та його інтервʼю Fox News.

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Трамп заперечив, що веде переговори з Іраном

Я НІЧОГО не пропоную Ірану – на відміну від Обами, який дав їм мільярди доларів у рамках провального СВПД (угода про Спільний всеосяжний план дій з Іраном, – 24 Канал). ​​Я навіть не розмовляю з ними, оскільки ми ЗНИЩИЛИ їхні ядерні об'єкти,

– заявив Трамп.

Трамп також зазначив, що може підтримати зняття санкцій з Ірану, якщо він "буде мирний".

"І якщо вони (іранці, – 24 Канал) виконають свою роботу, якщо вони будуть мирними і якщо вони зможуть показати нам, що не будуть завдавати більше шкоди, я зніму санкції", – додав він.

Останніми днями ЗМІ говорять про те, що США проводять своєрідну політику "батога і пряника", щоб повернути Іран до переговорів. Трамп хоче укласти нову угоду, яка була б кращою за СВПД, з якої він свого часу вийшов. Втім, ця заява Трампа суперечить цим оцінкам.