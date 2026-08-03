В Иране опровергли заявление Трампа о переговорах с США

Дональд Трамп заявил, что 3 августа между США и Ираном состоятся переговоры. Между тем в Тегеране утверждают, что это неправда.

Иран не ведет переговоры с Соединенными Штатами. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, сообщает CNN.

Будут ли переговоры между США и Ираном?

Он также добавил, что в настоящее время не планируется ни прием иностранной делегации, ни отправка собственной.

В то же время, по словам Багаи, режим ведет переговоры только с Оманом о создании безопасного временного маршрута для судов через Ормузский пролив.

Иранский чиновник отметил, что соглашения с Оманом, который также граничит с этим проливом, будут недостаточны для его открытия.

По его словам, пока продолжается "агрессия США", ситуация в проливе будет оставаться неизменной.

Напомним, что в воскресенье, 2 августа, Дональд Трамп заявил, что планировал нанести массированный удар по Ирану, но отказался от него по просьбе союзников.

По словам американского президента, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, а также якобы сам Иран попросили его отменить атаки.

Кроме того, президент анонсировал переговоры с Ираном на 3 августа. Он пояснил, что они будут касаться прежде всего возобновления судоходства через Ормузский пролив, а впоследствии – урегулирования вопроса иранской ядерной программы.