Іран не веде переговорів зі Сполученими Штатами. Про це сказав заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, пише CNN.

Чи будуть переговори між США та Іраном?

Він також додав, що наразі не планується ні прийом іноземної делегації, ні відправлення власної.

Водночас, за словами Багаї, режим веде переговори лише з Оманом щодо створення безпечного тимчасового маршруту для суден через Ормузьку протоку.

Іранський чиновник зауважив , що угоди з Оманом, який також межує з цією протокою, буде недостатньо для її відкриття.

За його словами, поки триває "агресія США", ситуація в протоці залишатиметься незмінною.

Нагадаємо, що у неділю, 2 серпня, Дональд Трамп заявив, що планував масований удар по Ірану, але відмовився від нього на прохання союзників.

За словами американського президента, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, а також нібито сам Іран, попросили його скасувати атаки.

Окрім того, президент анонсував переговори з Іраном на 3 серпня. Він пояснив, що вони стосуватимуться насамперед відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, а згодом – врегулювання питання іранської ядерної програми.