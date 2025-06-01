Иран запустил ракеты по базам США в Катаре и Ираке, – СМИ
- Иран обстрелял американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре и объект в Ираке, частично как операция "Благовест победы".
- Авиабаза Айн-аль-Асад в Ираке активировала систему противовоздушной обороны в ответ на обстрел.
Иран обстрелял американскую базу в Катаре 23 июня – одну из самых больших баз Соединенных Штатов в регионе. Также удары понес объект в Ираке.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источник Sky news, знакомый с ситуацией.
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Что известно об иранской атаке
В сети появилась информация об иранском обстреле американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре. В Sky News отметили, что это одна из крупнейших баз США в регионе, где также размещался небольшой контингент Королевских военно-воздушных сил Великобритании.
Иранские СМИ отметили, что эти удары являются частью операции под названием "Благовест победы". На авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке была активирована система противовоздушной обороны из-за иранского обстрела.
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Представители Катара позже заявили, что жертв в результате атаки нет. Там также подчеркнули, что Катар оставляет за собой право ответить непосредственно и в соответствии с нормами международного права.
"Мы уверены, что катарские силы ПВО сорвали атаку и успешно перехватили иранские ракеты", – говорится в заявлении. В МИД Катара отметили, что воздушное пространство и территория страны являются безопасными.
В свою очередь, президент США "внимательно следит" за ситуацией. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома. Дональд Трамп находится в Ситуационной комнате вместе со своей командой.