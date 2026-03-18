США помешали Ирану изготовить 10 ядерных бомб, – сенатор Грэм о "Северном молоте"

Американская военная операция "Северный молот" в июне 2025 года, направленная на уничтожение подземных и укрепленных ракетных объектов Ирана, помешала Тегерану изготовить "по меньшей мере 10 ядерных бомб".

Соответствующую информацию сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети Х.

Смотрите также Иран подтвердил убийство правой руки Хаменеи – Али Лариджани: что о нем известно

Как США помешали Ирану?

По словам сенатора, прошлого года американский президент Дональд Трамп помешал остановил процесс получения Ираном достаточного количества обогащенного урана для изготовления не менее 10 ядерных бомб.

Иран был за недели, а не за годы, чтобы достичь этого,

– заверил он.

Справочно. В рамках операции "Северный молот" летом 2025 года США нанесли удары с воздуха и моря по иранским ядерным объектам с целью сдерживания ядерной программы страны.

Такое заявление прозвучало на фоне обострения на Ближнем Востоке после нападения Израиля и Соединенных Штатов на Иран. В этом контексте Грэм отметил, что о "воле своих союзников" можно узнать в "такие сложные времена".

Он вспомнил ОАЭ, которые, по его мнению, понимают, почему США борются за то, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, хотя Вашингтон, по словам республиканца, получают лишь 1% своей нефти через пролив.

их готовность рассмотреть идею участия в международной коалиции для защиты пролива высоко ценится. Основное бремя иранского нападения во время этой войны пришлась на ОАЭ", – подчеркнул американский сенатор.

Линдси Грэм говорит, что ОАЭ принимают американские военные базы и тысячи американских военнослужащих, обеспечивая только лучшее отношение, поэтому США прежде всего должны помочь им против Ирана.

Что известно о прошлогодней операции?