Відповідну інформацію повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі Х.

Як США завадили Ірану?

За словами сенатора, минулого року американський президент Дональд Трамп завадив зупинив процес отримання Іраном достатньої кількості збагаченого урану для виготовлення щонайменше 10 ядерних бомб.

Іран був за тижні, а не за роки, щоб досягти цього,

– запевнив він.

Довідково. У рамках операції "Північний молот" влітку 2025 року США завдали ударів з повітря та моря по іранських ядерних об'єктах з метою стримування ядерної програми країни.

Така заява пролунала на тлі загострення на Близькому Сході після нападу Ізраїлю та Сполучених Штатів на Іран. У цьому контексті Грем наголосив, що про "волю своїх союзників" можна дізнатися у "такі складні часи".

Він згадав ОАЕ, які, на його думку, розуміють, чому США борються за те, щоб Ормузька протока залишалася відкритою, хоча Вашингтон, за словами республіканця, отримують лише 1% своєї нафти через протоку.

№Їхня готовність розглянути ідею участі в міжнародній коаліції для захисту протоки високо цінується. Основний тягар іранського нападу під час цієї війни припав на ОАЕ", – наголосив американський сенатор.

Ліндсі Грем каже, що ОАЕ приймають американські військові бази та тисячі американських військовослужбовців, забезпечуючи лише найкраще ставлення, тому США насамперед повинні допомогти їм проти Ірану.

