Испания закрыла небо для американских самолетов: о чем идет речь

Испания закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в ударах по Ирану. Этот шаг стал продолжением позиции Мадрида: ранее власти также отказались предоставить доступ США к совместным военным базам.

Об этом сообщает Reuters.

Какова позиция правительства Испании?

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объяснила, почему страна пошла на такой шаг.

Мы не позволяем ни использование военных баз, ни воздушного пространства для действий, связанных с войной против Ирана,

– сказала она журналистам.

Как отмечает испанское издание El Pais, закрытие воздушного пространства заставляет военные самолеты обходить территорию Испании на пути к целям на Ближнем Востоке. В то же время это решение не касается чрезвычайных ситуаций.

Это решение является продолжением позиции правительства Испании не участвовать и не способствовать войне, которая была начата в одностороннем порядке и вопреки международному праву,

– заявил министр экономики Карлос Куэрпо.

Стоит отметить, что премьер-министр Испании Педро Санчес является одним из самых громких критиков ударов США и Израиля по Ирану: политик называет их безрассудными и незаконными.

В ответ на отказ разрешить использование совместных баз президент США Дональд Трамп пригрозил сократить торговлю с Мадридом.

